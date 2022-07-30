https://ria.ru/20220730/razgovor-1806095849.html

Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку

Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку - РИА Новости, 30.07.2022

Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного звонка с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил итоги своего разговора с главой МИД РФ... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:42

2022-07-30T16:42

2022-07-30T16:44

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сергей лавров

энтони блинкен

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного звонка с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил итоги своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "продуктовую сделку", сообщил в субботу американский госдепартамент."Госсекретарь рассказал о результатах своего звонка с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым. Также обсудили необходимость быстрого начала реализации "продуктовой сделки" России, Турции и Украины при посредничестве ООН", - заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Отмечается, что Блинкен в разговоре с Кулебой выразил надежду на то, что первые суда с зерном на борту смогут выйти из портов Украины без задержек.В пятницу в МИД РФ сообщили, что Лавров и Блинкен в телефонном разговоре, который прошел по инициативе американской стороны, обсудили двусторонние отношения РФ и США.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220730/blinken-1806041358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/peregovory-1805992799.html

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россия, украина, сша, оон, нед прайс, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий кулеба