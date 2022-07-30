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Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку - РИА Новости, 30.07.2022
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Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку
Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку - РИА Новости, 30.07.2022
Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного звонка с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил итоги своего разговора с главой МИД РФ... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:42
2022-07-30T16:44
россия
украина
сша
оон
нед прайс
сергей лавров
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного звонка с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил итоги своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "продуктовую сделку", сообщил в субботу американский госдепартамент."Госсекретарь рассказал о результатах своего звонка с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым. Также обсудили необходимость быстрого начала реализации "продуктовой сделки" России, Турции и Украины при посредничестве ООН", - заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Отмечается, что Блинкен в разговоре с Кулебой выразил надежду на то, что первые суда с зерном на борту смогут выйти из портов Украины без задержек.В пятницу в МИД РФ сообщили, что Лавров и Блинкен в телефонном разговоре, который прошел по инициативе американской стороны, обсудили двусторонние отношения РФ и США.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220730/blinken-1806041358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/peregovory-1805992799.html
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россия, украина, сша, оон, нед прайс, сергей лавров, энтони блинкен, дмитрий кулеба
16:42 30.07.2022 (обновлено: 16:44 30.07.2022)
 
Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и продуктовую сделку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного звонка с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил итоги своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "продуктовую сделку", сообщил в субботу американский госдепартамент.
"Госсекретарь рассказал о результатах своего звонка с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым. Также обсудили необходимость быстрого начала реализации "продуктовой сделки" России, Турции и Украины при посредничестве ООН", - заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
12:12
СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию "спонсором терроризма"
Отмечается, что Блинкен в разговоре с Кулебой выразил надежду на то, что первые суда с зерном на борту смогут выйти из портов Украины без задержек.
В пятницу в МИД РФ сообщили, что Лавров и Блинкен в телефонном разговоре, который прошел по инициативе американской стороны, обсудили двусторонние отношения РФ и США.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 20:52В России
МИД РФ раскрыл подробности разговора Лаврова и Блинкена
 
РоссияУкраинаСШАООННед ПрайсСергей ЛавровЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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