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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.07.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:29
2022-07-30T09:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду столице будет формировать антициклон. В городе и окрестностях переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха 22-24 градуса в Москве и 20-25 в Подмосковье. С таким температурным фоном сегодняшний день в Москве будет самым холодным на этой неделе", - рассказал Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
09:29 30.07.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: переменная облачность без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители в Парке Горького в Москве
Посетители в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду столице будет формировать антициклон. В городе и окрестностях переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха 22-24 градуса в Москве и 20-25 в Подмосковье. С таким температурным фоном сегодняшний день в Москве будет самым холодным на этой неделе", - рассказал Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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