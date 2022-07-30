https://ria.ru/20220730/pogoda-1806025553.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.07.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:29

2022-07-30T09:29

2022-07-30T09:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802517152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1670f940517548ee905ca9c7faa645ca.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду столице будет формировать антициклон. В городе и окрестностях переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха 22-24 градуса в Москве и 20-25 в Подмосковье. С таким температурным фоном сегодняшний день в Москве будет самым холодным на этой неделе", - рассказал Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"