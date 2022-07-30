https://ria.ru/20220730/pogoda-1806025553.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.07.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:29
2022-07-30T09:29
2022-07-30T09:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 24 градусов, это будет самый холодный день недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду столице будет формировать антициклон. В городе и окрестностях переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха 22-24 градуса в Москве и 20-25 в Подмосковье. С таким температурным фоном сегодняшний день в Москве будет самым холодным на этой неделе", - рассказал Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 751 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220727/zhara-1805220122.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: переменная облачность без осадков и до плюс 24 ожидается в Москве в субботу