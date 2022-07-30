https://ria.ru/20220730/podsvetka-1806141053.html

В Петербурге в честь Дня ВМФ дважды зажгут факелы Ростральных колонн

В Петербурге в честь Дня ВМФ дважды зажгут факелы Ростральных колонн - РИА Новости, 30.07.2022

В Петербурге в честь Дня ВМФ дважды зажгут факелы Ростральных колонн

В честь Дня ВМФ в Петербурге будут зажжены факелы Ростральных колонн и включена подсветка Дворцового моста в цветах Андреевского флага, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:01

2022-07-30T21:01

2022-07-30T21:02

общество

александр беглов

день военно-морского флота рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. В честь Дня ВМФ в Петербурге будут зажжены факелы Ростральных колонн и включена подсветка Дворцового моста в цветах Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города."В честь Дня Военно-Морского Флота 31 июля будут дважды зажжены факелы на Ростральных колоннах - с 10.00 до 14.00 перед началом и во время Главного военно-морского парада, а также с 21.00 до 23.30", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Также вечером 31 июля в цветах Андреевского флага будут подсвечены Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны."Ежегодно Северная столица становится центром торжеств в честь Дня ВМФ, проведения Главного военно-морского парада. Нашей традицией стало зажжение факелов Ростральных колонн в памятные даты для города и страны. Также мы поддерживаем специальные проекты подсветки Дворцового моста в дни важных событий", - отметил губернатор города Александр Беглов.Отмечается, что праздничную подсветку Дворцового моста включат в ночь с 31 июля на 1 августа.Кроме того, с 22.10 до 00.45 мост и Большой проспект Петроградской стороны предстанут в белом и синем цвете. Центральный пролет Дворцового моста будет освещен синим, а боковые пролеты – белым цветом. Синее световое оформление получат фонари на участке Большого проспекта Петроградской стороны от улицы Ленина до Введенской, на остальных – белое.Для подсветки Дворцового моста применяются 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 элементов.

https://ria.ru/20220730/vmf-1805801730.html

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общество, александр беглов, день военно-морского флота рф, санкт-петербург