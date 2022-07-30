https://ria.ru/20220730/pensiya-1806079914.html
Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии
Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии - РИА Новости, 30.07.2022
Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии
"Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:54
2022-07-30T15:54
2022-07-30T15:54
общество
госдума рф
сергей миронов
пенсия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Миронов."Наш законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому российскому пенсионеру, то есть тринадцатой пенсии. Выплачивать ее предлагаем раз в год, и делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам… Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь", - сказал он.Миронов отметил, что эсеры готовы объединиться с другими фракциями для получения поддержки по инициативе."Разумеется, готовы. Мы так всегда и делаем, когда заходит речь о принятии важных и нужных инициатив. Для нас не принципиально, кто их автор, хотя по этому показателю наша фракция в лидерах в Государственной Думе", - добавил он.По словам Миронова, справороссы предлагают комплекс мер по повышению зарплат в стране."В условиях санкций именно внутренний спрос должен быть основным стимулом развития для нашей страны. Поэтому наряду с повышением пенсий мы предлагаем целый комплекс мер по повышению зарплат и одновременно по снижению цен на социально значимые товары и услуги… Главное - чтобы жизнь людей в нашей стране стала лучше", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html
https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, сергей миронов, пенсия
Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии
Миронов рассчитывает, что проект о тринадцатой пенсии примут в осеннюю сессию Госдумы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Миронов.
"Наш законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому российскому пенсионеру, то есть тринадцатой пенсии. Выплачивать ее предлагаем раз в год, и делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам… Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы
с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь", - сказал он.
Миронов отметил, что эсеры готовы объединиться с другими фракциями для получения поддержки по инициативе.
"Разумеется, готовы. Мы так всегда и делаем, когда заходит речь о принятии важных и нужных инициатив. Для нас не принципиально, кто их автор, хотя по этому показателю наша фракция в лидерах в Государственной Думе", - добавил он.
По словам Миронова, справороссы предлагают комплекс мер по повышению зарплат в стране.
"В условиях санкций именно внутренний спрос должен быть основным стимулом развития для нашей страны. Поэтому наряду с повышением пенсий мы предлагаем целый комплекс мер по повышению зарплат и одновременно по снижению цен на социально значимые товары и услуги… Главное - чтобы жизнь людей в нашей стране стала лучше", - добавил парламентарий.