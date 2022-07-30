https://ria.ru/20220730/pensiya-1806079914.html

Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии

Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии - РИА Новости, 30.07.2022

Миронов рассказал о проекте по выплате тринадцатой пенсии

"Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:54

2022-07-30T15:54

2022-07-30T15:54

общество

госдума рф

сергей миронов

пенсия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Миронов."Наш законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому российскому пенсионеру, то есть тринадцатой пенсии. Выплачивать ее предлагаем раз в год, и делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам… Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь", - сказал он.Миронов отметил, что эсеры готовы объединиться с другими фракциями для получения поддержки по инициативе."Разумеется, готовы. Мы так всегда и делаем, когда заходит речь о принятии важных и нужных инициатив. Для нас не принципиально, кто их автор, хотя по этому показателю наша фракция в лидерах в Государственной Думе", - добавил он.По словам Миронова, справороссы предлагают комплекс мер по повышению зарплат в стране."В условиях санкций именно внутренний спрос должен быть основным стимулом развития для нашей страны. Поэтому наряду с повышением пенсий мы предлагаем целый комплекс мер по повышению зарплат и одновременно по снижению цен на социально значимые товары и услуги… Главное - чтобы жизнь людей в нашей стране стала лучше", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220719/pensii-1803383698.html

https://ria.ru/20220729/pensii-1805916436.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, сергей миронов, пенсия