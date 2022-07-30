https://ria.ru/20220730/pavodok-1806026578.html

В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка

В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022

В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка

Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:39

2022-07-30T09:39

2022-07-30T09:47

происшествия

забайкальский край

читинский район

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805922494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_297fed5854dadec970e63e603ca28264.jpg

ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова.В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноименной реки. Маломобильных граждан эвакуировали. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров в два часа, сейчас уровень воды пошел на спад.Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей в летних оздоровительных лагерях Забайкалья нет. Сейчас в 34 загородных лагерях отдыхают 4,8 тысячи детей."Прошел плановый выезд детей из лагеря "Парус" в связи с завершением смены. Действительно, вчера были подтоплены подъездные пути к лагерю, однако сегодня вода спала с данных участков дорог. Власти Читинского района и МЧС провели отсыпку подъездных путей гравием. В 13.00 автобусы приехали за детьми для их вывоза в Читу. Угрозы подтопления самого лагеря не было", - добавили в пресс-службе.

забайкальский край

читинский район

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке 2022-07-30T09:39 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, видео, читинский район, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)