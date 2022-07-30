09:39 30.07.2022 (обновлено: 09:47 30.07.2022)
В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка
Минобразования Забайкалья сообщило об эвакуации 143 детей из трех лагерей из-за паводка
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова.
В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноименной реки. Маломобильных граждан эвакуировали. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров в два часа, сейчас уровень воды пошел на спад.
"Из-за подтопления подъездных путей к лагерям было вывезено 143 ребенка из трех организаций. Это лагеря "Орленок" в Борзинском районе, "Кучегер" в Тунгокоченском районе и "Багульник" в Читинском районе. Лагеря в Нерчинском и Шилкинском районах, в которые большая вода заходила в прошлые годы, уже завершили все смены, сами лагеря в этом году не пострадали", - процитировали Шибанову в пресс-службе минобразования региона.
Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей в летних оздоровительных лагерях Забайкалья нет. Сейчас в 34 загородных лагерях отдыхают 4,8 тысячи детей.
"Прошел плановый выезд детей из лагеря "Парус" в связи с завершением смены. Действительно, вчера были подтоплены подъездные пути к лагерю, однако сегодня вода спала с данных участков дорог. Власти Читинского района и МЧС провели отсыпку подъездных путей гравием. В 13.00 автобусы приехали за детьми для их вывоза в Читу. Угрозы подтопления самого лагеря не было", - добавили в пресс-службе.