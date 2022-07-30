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В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022
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В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка
В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022
В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка
Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:39
2022-07-30T09:47
происшествия
забайкальский край
читинский район
чита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова.В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноименной реки. Маломобильных граждан эвакуировали. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров в два часа, сейчас уровень воды пошел на спад.Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей в летних оздоровительных лагерях Забайкалья нет. Сейчас в 34 загородных лагерях отдыхают 4,8 тысячи детей."Прошел плановый выезд детей из лагеря "Парус" в связи с завершением смены. Действительно, вчера были подтоплены подъездные пути к лагерю, однако сегодня вода спала с данных участков дорог. Власти Читинского района и МЧС провели отсыпку подъездных путей гравием. В 13.00 автобусы приехали за детьми для их вывоза в Читу. Угрозы подтопления самого лагеря не было", - добавили в пресс-службе.
забайкальский край
читинский район
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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья
Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке
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происшествия, забайкальский край, видео, читинский район, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова.
2022-07-30T09:39
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09:39 30.07.2022 (обновлено: 09:47 30.07.2022)
 
В Забайкалье почти 150 детей эвакуировали из лагерей из-за паводка

Минобразования Забайкалья сообщило об эвакуации 143 детей из трех лагерей из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей в Забайкальском крае из-за подтоплений, сообщила замминистра образования региона Наталия Шибанова.
В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноименной реки. Маломобильных граждан эвакуировали. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров в два часа, сейчас уровень воды пошел на спад.
"Из-за подтопления подъездных путей к лагерям было вывезено 143 ребенка из трех организаций. Это лагеря "Орленок" в Борзинском районе, "Кучегер" в Тунгокоченском районе и "Багульник" в Читинском районе. Лагеря в Нерчинском и Шилкинском районах, в которые большая вода заходила в прошлые годы, уже завершили все смены, сами лагеря в этом году не пострадали", - процитировали Шибанову в пресс-службе минобразования региона.
Уточняется, что угрозы жизни и здоровью детей в летних оздоровительных лагерях Забайкалья нет. Сейчас в 34 загородных лагерях отдыхают 4,8 тысячи детей.
"Прошел плановый выезд детей из лагеря "Парус" в связи с завершением смены. Действительно, вчера были подтоплены подъездные пути к лагерю, однако сегодня вода спала с данных участков дорог. Власти Читинского района и МЧС провели отсыпку подъездных путей гравием. В 13.00 автобусы приехали за детьми для их вывоза в Читу. Угрозы подтопления самого лагеря не было", - добавили в пресс-службе.
 
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитинский районЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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