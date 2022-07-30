https://ria.ru/20220730/otstavka-1806135279.html

Жители Гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки правительства

Жители Гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки правительства - РИА Новости, 30.07.2022

Жители Гагаузской автономии Молдавии потребовали отставки правительства

Жители Гагаузской автономии Молдавии провели акцию протеста против роста цен и потребовали отставки властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:27

2022-07-30T20:27

2022-07-30T23:38

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майя санду

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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии провели акцию протеста против роста цен и потребовали отставки властей, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что на прошлой неделе более 600 граждан направили письмо президенту страны Майе Санду, в котором призвали обратить внимание на проблемы населения из-за инфляции, но ответа не получили. Митингующие собрались на центральной площади города Вулканешты и развернули флаги Гагаузии и Социалистической партии, а также плакаты с надписями "Нет геноциду народа" и "Санду в отставку". Помимо обычных граждан, в акции приняли участие депутаты местного парламента."Мы решительным образом осуждаем действия властей! Мы заявляем о недоверии правящему режиму и считаем, что оно должно уйти, — долой некомпетентное правительство, антинародного президента и парламент", — говорится в принятой в конце митинга резолюции.В частности, протестующие обвинили руководство в нарушении конституции в вопросе нейтралитета Молдавии, замораживании отношений с Россией и угрозе втягивания в войну с последней на стороне Запада.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит антиправительственные протесты в разных районах и городах Молдавии. Манифестанты высказывают недовольство беспрецедентным ростом цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни. Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В 2014 году там прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98 процентов участников выступили за интеграцию страны в Таможенный союз.

https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html

https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html

https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду