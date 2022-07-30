19:28 30.07.2022 (обновлено: 19:33 30.07.2022)
СМИ: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро
"Ведомости": OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро
Вывеска магазина OBI в МЕГА Белая Дача. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро, контрольный пакет сети получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки.
"Немецкая OBI GmH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Сумма сделки символическая ... она составила 1 евро", - пишет издание.
Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmH.
Другой источник газеты, близкий к сделке, рассуждает, что Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги. Знакомые бизнесмена называют его "профессиональным переговорщиком". OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что "все остальные его компании работают за рубежом".
Ранее СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах, сообщал портал Vesti.am. В 2015-2016 годах эта фирма принимала участие в продаже части активов разорившегося австрийского DIY-ритейлера bauMAX той же OBI и сопровождала сделки по аренде магазинов OBI в Австрии.
28 апреля, 18:34ФАС: группа MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI