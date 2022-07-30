https://ria.ru/20220730/obi-1806126839.html

СМИ: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро

СМИ: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро - РИА Новости, 30.07.2022

СМИ: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро

OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро, контрольный пакет сети получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, сообщает газета "Ведомости" со... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:28

2022-07-30T19:28

2022-07-30T19:33

экономика

коммерческая недвижимость

австрия

восточная европа

германия

obi

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро, контрольный пакет сети получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки.Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmH.Другой источник газеты, близкий к сделке, рассуждает, что Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги. Знакомые бизнесмена называют его "профессиональным переговорщиком". OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что "все остальные его компании работают за рубежом".Ранее СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах, сообщал портал Vesti.am. В 2015-2016 годах эта фирма принимала участие в продаже части активов разорившегося австрийского DIY-ритейлера bauMAX той же OBI и сопровождала сделки по аренде магазинов OBI в Австрии.

https://realty.ria.ru/20220428/sdelka-1786014255.html

австрия

восточная европа

германия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, коммерческая недвижимость, австрия, восточная европа, германия, obi