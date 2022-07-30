https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806136814.html
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских - РИА Новости, 30.07.2022
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских
МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:34
2022-07-30T20:34
2022-07-30T20:43
мария захарова
норвегия
россия
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.
https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806109089.html
норвегия
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, норвегия, россия, мурманск
20:34 30.07.2022 (обновлено: 20:43 30.07.2022)
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских
Сенатор Джабаров призвал МИД Норвегии отозвать сотрудницу Эллингсен, оскорбившую русских