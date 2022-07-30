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В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских - РИА Новости, 30.07.2022
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В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских - РИА Новости, 30.07.2022
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских
МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T20:34
2022-07-30T20:43
мария захарова
норвегия
россия
мурманск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.
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мария захарова, норвегия, россия, мурманск
20:34 30.07.2022 (обновлено: 20:43 30.07.2022)
 
В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских

Сенатор Джабаров призвал МИД Норвегии отозвать сотрудницу Эллингсен, оскорбившую русских

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Будет лучше для всех, если МИД Норвегии самостоятельно примет решение об отзыве своей сотрудницы из нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.
В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
17:31
МИД Норвегии сожалеет о поведении сотрудницы консульства в Мурманске
 
Мария ЗахароваНорвегияРоссияМурманск
 
 
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