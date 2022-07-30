https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806136814.html

В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских

В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских - РИА Новости, 30.07.2022

В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать сотрудницу, оскорбившую русских

МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T20:34

2022-07-30T20:34

2022-07-30T20:43

мария захарова

норвегия

россия

мурманск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД Норвегии должен сам отозвать из России свою сотрудницу Элисабет Эллингсен, так будет лучше для всех, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в настоящий момент МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.

https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806109089.html

норвегия

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, норвегия, россия, мурманск