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Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/moryaki-1806039003.html
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 30.07.2022
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:47
2022-07-30T11:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные."Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" ... Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова в Telegram-канале.Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам РФ.
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общество, россия, украина, татьяна москалькова
11:47 30.07.2022
 
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков

Омбудсмен Москалькова: среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные.
"Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" ... Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова в Telegram-канале.
Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
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