https://ria.ru/20220730/moryaki-1806039003.html

Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков

Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 30.07.2022

Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:47

2022-07-30T11:47

2022-07-30T11:47

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные."Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" ... Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова в Telegram-канале.Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам РФ.

https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, татьяна москалькова