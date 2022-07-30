https://ria.ru/20220730/moryaki-1806039003.html
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков - РИА Новости, 30.07.2022
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:47
2022-07-30T11:47
2022-07-30T11:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные."Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" ... Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала Москалькова в Telegram-канале.Также она обратилась с этим вопросом к компетентным органам РФ.
https://ria.ru/20220729/moryaki-1805726966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, татьяна москалькова
Москалькова рассказала о состоянии удерживаемых на Украине моряков
Омбудсмен Москалькова: среди удерживаемых на Украине моряков есть тяжело больные