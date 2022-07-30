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Глава МИД Сербии заявил, что албанцы готовят "ад" для сербов в Косово - РИА Новости, 30.07.2022
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Глава МИД Сербии заявил, что албанцы готовят "ад" для сербов в Косово
Глава МИД Сербии заявил, что албанцы готовят "ад" для сербов в Косово - РИА Новости, 30.07.2022
Глава МИД Сербии заявил, что албанцы готовят "ад" для сербов в Косово
Власти самопровозглашенной Республики Косово планируют с помощью отмены документов и автомобильных номеров, выданных руководством в Белграде, устроить ад для... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:46
2022-07-30T19:55
в мире
косово
сербия
мид сербии
никола селакович
альбин курти
александр вучич
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БЕЛГРАД, 30 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Республики Косово планируют с помощью отмены документов и автомобильных номеров, выданных руководством в Белграде, устроить ад для местных сербов, заявил глава МИД и член президиума правящей Сербской прогрессивной партии Никола Селакович.Накануне косовоалбанское правительство заявило, что на территории самопровозглашенной республики с 1 августа перестают действовать выданные сербскими властями документы, а их владельцы будут получать временную справку при въезде и выезде. Тем самым Приштина устанавливает очередную меру равнозначности в отношениях с Белградом. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово").При этом власти Сербии не признают такие номера на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому в прошлом году, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ", что означает "Косово и Метохия" — официальное название региона по версии Белграда."Президент Вучич встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу", — сообщил Селакович.На этой неделе президент Сербии заявил, что власти самопровозглашенной республики своими планами по запрету документов стремятся вызвать кризис. По его информации, Приштина готовит против местных сербов силовую акцию косовоалбанской полиции на севере края.В начале июля косовский премьер Альбин Курти призвал живущих в крае сербов до 30 сентября перерегистрировать документы автомобилей на документы непризнанного государства "ради верховенства закона". Власти самопровозглашенной Республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html
https://ria.ru/20220613/kosovo-1795027806.html
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в мире, косово, сербия, мид сербии, никола селакович, альбин курти, александр вучич
15:46 30.07.2022 (обновлено: 19:55 30.07.2022)
 
Глава МИД Сербии заявил, что албанцы готовят "ад" для сербов в Косово

Глава МИД Сербии Селакович: албанцы "готовят ад для сербов" в Косово c понедельника

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Республики Косово планируют с помощью отмены документов и автомобильных номеров, выданных руководством в Белграде, устроить ад для местных сербов, заявил глава МИД и член президиума правящей Сербской прогрессивной партии Никола Селакович.
Накануне косовоалбанское правительство заявило, что на территории самопровозглашенной республики с 1 августа перестают действовать выданные сербскими властями документы, а их владельцы будут получать временную справку при въезде и выезде. Тем самым Приштина устанавливает очередную меру равнозначности в отношениях с Белградом. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово").
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При этом власти Сербии не признают такие номера на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому в прошлом году, на въезде со стороны косовских КПП указанную символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ", что означает "Косово и Метохия" — официальное название региона по версии Белграда.
"Президент Вучич встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу", — сообщил Селакович.
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На этой неделе президент Сербии заявил, что власти самопровозглашенной республики своими планами по запрету документов стремятся вызвать кризис. По его информации, Приштина готовит против местных сербов силовую акцию косовоалбанской полиции на севере края.
В начале июля косовский премьер Альбин Курти призвал живущих в крае сербов до 30 сентября перерегистрировать документы автомобилей на документы непризнанного государства "ради верховенства закона".
Власти самопровозглашенной Республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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