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В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806036625.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:18
2022-07-30T11:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период госпитализированы 102 пациента, выздоровели 584, один человек скончался.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
московская область (подмосковье)
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
11:18 30.07.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID-19, один человек умер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период госпитализированы 102 пациента, выздоровели 584, один человек скончался.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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