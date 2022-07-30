https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806036625.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 102 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:18

2022-07-30T11:18

2022-07-30T11:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745939_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_88f960a5173416c58de8bd5a85afb0b9.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Подмосковье за сутки выявили 1309 новых случаев COVID, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период госпитализированы 102 пациента, выздоровели 584, один человек скончался.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)