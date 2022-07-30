https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806035954.html

В Москве за сутки госпитализировали 257 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 257 больных COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 257 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 3888 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:11

2022-07-30T11:11

2022-07-30T11:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3888 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3888, госпитализированы - 257 человек, выздоровели - 2223 человек, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3682 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 819 144 случая коронавируса, выздоровели 2 610 004 человека, умерли 44 453 человека.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19