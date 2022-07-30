https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806035163.html
В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19
Более 12,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончалось 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:04
2022-07-30T11:04
2022-07-30T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 12,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончалось 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6209 человек, что на 33% больше в сравнении с 29 июля."Выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.Госпитализировано 1634 человека с коронавирусом.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19
В России за сутки выявили 12 248 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека