https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806035163.html

В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1634 больных COVID-19

Более 12,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончалось 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:04

2022-07-30T11:04

2022-07-30T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 12,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончалось 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6209 человек, что на 33% больше в сравнении с 29 июля."Выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.Госпитализировано 1634 человека с коронавирусом.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19