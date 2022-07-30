https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806032048.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 30.07.2022
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19",... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:32
2022-07-30T10:32
2022-07-30T10:47
общество
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Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно. Новость будет передана в новой редакции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество
10:32 30.07.2022 (обновлено: 10:47 30.07.2022)
Аннулирование
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно. Новость будет передана в новой редакции.