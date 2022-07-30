https://ria.ru/20220730/koronavirus-1806032048.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 30.07.2022

Аннулирование

Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19",... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:32

2022-07-30T10:32

2022-07-30T10:47

общество

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Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно. Новость будет передана в новой редакции.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество