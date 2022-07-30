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Аннулирование - РИА Новости, 30.07.2022
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Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 30.07.2022
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19",... РИА Новости, 30.07.2022
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общество
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Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно. Новость будет передана в новой редакции.
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общество
10:32 30.07.2022 (обновлено: 10:47 30.07.2022)
 
Аннулирование

Аннулирование

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии
Медицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии. Архивное фото
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Сообщение, вышедшее на ленту РИА Новости 30 июля 2022 года в 10.32 с заголовком "Оперштаб: за сутки в РФ госпитализировали 1634 человека с COVID-19", аннулируется как выпущенное ошибочно. Новость будет передана в новой редакции.
 
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