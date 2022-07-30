https://ria.ru/20220730/kater-1806031739.html

В Пермском крае катер столкнулся с баржей

В Пермском крае катер столкнулся с баржей - РИА Новости, 30.07.2022

В Пермском крае катер столкнулся с баржей

Пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, один -... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:27

2022-07-30T10:27

2022-07-30T11:41

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, один - госпитализирован, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."На реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженой лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате столкновения пострадали девять человек, среди которых нет несовершеннолетних, погибших нет, при этом один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере."Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, капитан пассажирского катера находился в состоянии алкогольного опьянения, это показали результаты медосвидетельствования.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

пермский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край