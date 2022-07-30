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В Пермском крае катер столкнулся с баржей - РИА Новости, 30.07.2022
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В Пермском крае катер столкнулся с баржей
В Пермском крае катер столкнулся с баржей - РИА Новости, 30.07.2022
В Пермском крае катер столкнулся с баржей
Пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, один -... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:27
2022-07-30T11:41
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, один - госпитализирован, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."На реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженой лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате столкновения пострадали девять человек, среди которых нет несовершеннолетних, погибших нет, при этом один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере."Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.По данным ведомства, капитан пассажирского катера находился в состоянии алкогольного опьянения, это показали результаты медосвидетельствования.
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происшествия, пермский край
10:27 30.07.2022 (обновлено: 11:41 30.07.2022)
 
В Пермском крае катер столкнулся с баржей

При столкновении катера с баржей на реке Каме в Пермском крае пострадали девять человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМост через реку Каму
Мост через реку Каму - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мост через реку Каму. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, за медпомощью обратились девять человек, один - госпитализирован, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"На реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженой лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате столкновения пострадали девять человек, среди которых нет несовершеннолетних, погибших нет, при этом один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере.
"Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - добавляется в сообщении.
По данным ведомства, капитан пассажирского катера находился в состоянии алкогольного опьянения, это показали результаты медосвидетельствования.
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