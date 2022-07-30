https://ria.ru/20220730/gumpomosch-1806039947.html

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область - РИА Новости, 30.07.2022

Гумпомощь из Кубани впервые доставили в Харьковскую область

Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:56

2022-07-30T11:56

2022-07-30T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

краснодарский край

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области, сообщил глава администрации области Виталий Ганчев."Сейчас обстановка крайне сложная на территории Харьковской области. И любая помощь со стороны Российской Федерации, тем более со стороны Краснодарского края - первый раз сейчас оттуда получаем помощь - очень важное событие для нас. Мы уже провели переговоры о том, что эта помощь будет для нас на регулярной основе", - сказал Ганчев в видео, размещенном в Telegram-канале администрации Харьковской области.По информации властей региона, вместе с гуманитарным грузом в Купянск прибыл мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, которые приводит ведомство, в Харьковскую области из Кубани привезли медикаменты, продукты и строительные материалы "для того, чтобы восстанавливать мирную жизнь в регионе".В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220729/pomosch-1806001740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, краснодарский край