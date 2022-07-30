https://ria.ru/20220730/golodovka-1806119496.html
Абхазские активисты прекратили голодовку за снижение цен на топливо
Абхазские активисты прекратили голодовку за снижение цен на топливо - РИА Новости, 30.07.2022
Абхазские активисты прекратили голодовку за снижение цен на топливо
Активисты, требовавшие снижения цен на топливо в Абхазии, прекратили сухую голодовку по просьбе оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:42
2022-07-30T18:42
2022-07-30T18:42
абхазия
аи-92
аи-95
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СУХУМ, 30 июл - РИА Новости. Активисты, требовавшие снижения цен на топливо в Абхазии, прекратили сухую голодовку по просьбе оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Активист Джансух Адлейба и ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 Вадим Мархолия и Даур Гумба в пятницу объявили в сухую голодовку.Ранее активисты призвали власти снизить цены на топливо, прекратить продажу, отчуждение земли, объектов и инженерных сооружений, а также "прекратить передачу в собственность объектов в лице РУП "Черноморэнерго" неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы".До повышения цен в августе 2021 предельная стоимость бензина марки АИ-92 в Абхазии составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин марки АИ-95 стоил в республике 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.Ранее парламент Абхазии рекомендовал правительству республики отменить постановление о повышении цен на топливо.
https://ria.ru/20220613/abkhaziya-1795019852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, аи-92, аи-95
Абхазские активисты прекратили голодовку за снижение цен на топливо
В Абхазии протестующие прекратили сухую голодовку за снижение цен на топливо
СУХУМ, 30 июл - РИА Новости. Активисты, требовавшие снижения цен на топливо в Абхазии, прекратили сухую голодовку по просьбе оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Активист Джансух Адлейба и ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 Вадим Мархолия и Даур Гумба в пятницу объявили в сухую голодовку.
"К нам обратились с просьбой (представители оппозиции)… И мы считаем, что данную акцию необходимо прекратить, так как у нас тоже семьи, не будем будоражить общество. На мой взгляд, шаг к достижению цели уже сделан, уже есть противостояние, уже есть понимание, уже есть представление. И в связи с этим, мы считаем необходимым прекратить данную акцию и действовать уже на других площадках, немного по-другому", - сказал он.
Ранее активисты призвали власти снизить цены на топливо, прекратить продажу, отчуждение земли, объектов и инженерных сооружений, а также "прекратить передачу в собственность объектов в лице РУП "Черноморэнерго" неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы".
До повышения цен в августе 2021 предельная стоимость бензина марки АИ-92
в Абхазии
составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин марки АИ-95
стоил в республике 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал правительству республики отменить постановление о повышении цен на топливо.