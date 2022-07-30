Абхазские активисты прекратили голодовку за снижение цен на топливо

"К нам обратились с просьбой (представители оппозиции)… И мы считаем, что данную акцию необходимо прекратить, так как у нас тоже семьи, не будем будоражить общество. На мой взгляд, шаг к достижению цели уже сделан, уже есть противостояние, уже есть понимание, уже есть представление. И в связи с этим, мы считаем необходимым прекратить данную акцию и действовать уже на других площадках, немного по-другому", - сказал он.