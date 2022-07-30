https://ria.ru/20220730/frantsisk-1806044457.html

Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию

Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию - РИА Новости, 30.07.2022

Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию

Папа Римский Франциск заявил, что скорее всего будет вынужден ограничить себя в поездках из-за состояния колена, проведение операции на нем осложняется... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:43

2022-07-30T12:43

2022-07-30T12:43

религия

ватикан

канада

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

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РИМ, 30 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что скорее всего будет вынужден ограничить себя в поездках из-за состояния колена, проведение операции на нем осложняется трудностями с наркозом."Не думаю, что смогу продолжать поездки в том же темпе, что и раньше. А в моем возрасте и с этим ограничением я должен беречь себя ради служения Церкви. И потом, всегда есть возможность отодвинуть меня в сторону, ведь поменять папу можно, это не катастрофа. Но я думаю, что я должен ограничить себя немного с этими вещами", - сказал он журналистам в самолете по окончании апостольского визита в Канаду.Понтифик страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться в кресле-коляске."Операция в моем случае не подойдет, врачи (на нее) согласны, но анестезия сложная. У меня еще остались следы наркоза, с этим не шутят, и по этой причине считается, что операция не совсем подходит. Но я постараюсь продолжать путешествовать, я считаю, что это способ служить", - сказал папа Франциск, которого цитирует il Messaggero.Говоря о возможности ухода с ватиканского престола, папа Франциск отметил, что это "один из нормальных вариантов"."Дверь открыта… до сегодняшнего дня я ее не использовал и не чувствовал, что это нужно, но это не значит, что об этом не начнешь думать послезавтра. Эта поездка была чем-то вроде испытания... это правда, в таком состоянии путешествовать нельзя, возможно, придется немного изменить стиль (жизни)... совершить те поездки, которые еще нужно, подкорректировать. Но об этом скажет Господь. Дверь открыта, это правда", - привел цитату понтифика портал Vatican News.

https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html

https://ria.ru/20220614/frantsisk-1795151263.html

ватикан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ватикан, канада, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь