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Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию - РИА Новости, 30.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220730/frantsisk-1806044457.html
Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию
Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию - РИА Новости, 30.07.2022
Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию
Папа Римский Франциск заявил, что скорее всего будет вынужден ограничить себя в поездках из-за состояния колена, проведение операции на нем осложняется... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:43
2022-07-30T12:43
религия
ватикан
канада
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
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РИМ, 30 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что скорее всего будет вынужден ограничить себя в поездках из-за состояния колена, проведение операции на нем осложняется трудностями с наркозом."Не думаю, что смогу продолжать поездки в том же темпе, что и раньше. А в моем возрасте и с этим ограничением я должен беречь себя ради служения Церкви. И потом, всегда есть возможность отодвинуть меня в сторону, ведь поменять папу можно, это не катастрофа. Но я думаю, что я должен ограничить себя немного с этими вещами", - сказал он журналистам в самолете по окончании апостольского визита в Канаду.Понтифик страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться в кресле-коляске."Операция в моем случае не подойдет, врачи (на нее) согласны, но анестезия сложная. У меня еще остались следы наркоза, с этим не шутят, и по этой причине считается, что операция не совсем подходит. Но я постараюсь продолжать путешествовать, я считаю, что это способ служить", - сказал папа Франциск, которого цитирует il Messaggero.Говоря о возможности ухода с ватиканского престола, папа Франциск отметил, что это "один из нормальных вариантов"."Дверь открыта… до сегодняшнего дня я ее не использовал и не чувствовал, что это нужно, но это не значит, что об этом не начнешь думать послезавтра. Эта поездка была чем-то вроде испытания... это правда, в таком состоянии путешествовать нельзя, возможно, придется немного изменить стиль (жизни)... совершить те поездки, которые еще нужно, подкорректировать. Но об этом скажет Господь. Дверь открыта, это правда", - привел цитату понтифика портал Vatican News.
https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html
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ватикан, канада, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь
12:43 30.07.2022
 
Папа римский рассказал, почему не хочет делать операцию

Папа римский Франциск не хочет делать операцию на колене из-за наркоза

© AP Photo / Eric GayПапа Римский Франциск на озере Святой Анны в Канаде
Папа Римский Франциск на озере Святой Анны в Канаде - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Eric Gay
Папа Римский Франциск на озере Святой Анны в Канаде
Читать ria.ru в
РИМ, 30 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что скорее всего будет вынужден ограничить себя в поездках из-за состояния колена, проведение операции на нем осложняется трудностями с наркозом.
"Не думаю, что смогу продолжать поездки в том же темпе, что и раньше. А в моем возрасте и с этим ограничением я должен беречь себя ради служения Церкви. И потом, всегда есть возможность отодвинуть меня в сторону, ведь поменять папу можно, это не катастрофа. Но я думаю, что я должен ограничить себя немного с этими вещами", - сказал он журналистам в самолете по окончании апостольского визита в Канаду.
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"Операция в моем случае не подойдет, врачи (на нее) согласны, но анестезия сложная. У меня еще остались следы наркоза, с этим не шутят, и по этой причине считается, что операция не совсем подходит. Но я постараюсь продолжать путешествовать, я считаю, что это способ служить", - сказал папа Франциск, которого цитирует il Messaggero.
Говоря о возможности ухода с ватиканского престола, папа Франциск отметил, что это "один из нормальных вариантов".
"Дверь открыта… до сегодняшнего дня я ее не использовал и не чувствовал, что это нужно, но это не значит, что об этом не начнешь думать послезавтра. Эта поездка была чем-то вроде испытания... это правда, в таком состоянии путешествовать нельзя, возможно, придется немного изменить стиль (жизни)... совершить те поездки, которые еще нужно, подкорректировать. Но об этом скажет Господь. Дверь открыта, это правда", - привел цитату понтифика портал Vatican News.
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