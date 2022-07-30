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На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 30.07.2022
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На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 30.07.2022
На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное Управление ГИБДД. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:42
2022-07-30T15:42
происшествия
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное Управление ГИБДД."В субботу около 12.35 мск вблизи села Казьминское Кочубеевского муниципального округа, по предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, задействованных на уборке, на перекрестке полевых дорог не предоставил преимущество в движении грузовику "КамАЗ" с прицепом, в результате произошло столкновение", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в аварии погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще четыре пассажира Ford получили травмы."Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы", - отмечает ведомство.
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происшествия, ставропольский край
15:42 30.07.2022
 
На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

На Ставрополье пять человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное Управление ГИБДД.
"В субботу около 12.35 мск вблизи села Казьминское Кочубеевского муниципального округа, по предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit, который перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия, задействованных на уборке, на перекрестке полевых дорог не предоставил преимущество в движении грузовику "КамАЗ" с прицепом, в результате произошло столкновение", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в аварии погиб один из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще четыре пассажира Ford получили травмы.
"Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы", - отмечает ведомство.
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