https://ria.ru/20220730/dorogi-1806040298.html
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем - РИА Новости, 30.07.2022
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:27
2022-07-30T12:27
2022-07-30T12:27
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москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сообщается, что промывка началась в 10.00. Она поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, жкх
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
Заммэра Бирюков: городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков.
Сообщается, что промывка началась в 10.00. Она поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.