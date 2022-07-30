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Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем - РИА Новости, 30.07.2022
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Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем - РИА Новости, 30.07.2022
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем
Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:27
2022-07-30T12:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сообщается, что промывка началась в 10.00. Она поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, жкх
12:27 30.07.2022
 
Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем

Заммэра Бирюков: городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПромывка дорог в Москве специальным шампунем
Промывка дорог в Москве специальным шампунем - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков.
Сообщается, что промывка началась в 10.00. Она поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Промывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Свежий порыв: пять любопытных фактов о мойке московских дорог
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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