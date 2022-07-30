https://ria.ru/20220730/dorogi-1806040298.html

Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем

Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем - РИА Новости, 30.07.2022

Городские службы начали промывать дороги в Москве с шампунем

Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:27

2022-07-30T12:27

2022-07-30T12:27

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Городские службы приступили к промывке дорог Москвы с шампунем, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Сообщается, что промывка началась в 10.00. Она поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, жкх