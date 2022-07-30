https://ria.ru/20220730/doroga-1806033372.html

На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна

На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна - РИА Новости, 30.07.2022

На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна

Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:44

2022-07-30T10:44

2022-07-30T10:44

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - заявил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что работы уже вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время."Сейчас меняем покрытие на трех заключительных участках - Тверском бульваре, площади Пречистенских ворот и в Соймоновском проезде. Такой ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль, в результате которой возникает колейность, она может негативно повлиять на дорожную безопасность", - рассказал Бирюков.Он добавил, что работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков