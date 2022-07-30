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На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна - РИА Новости, 30.07.2022
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На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна - РИА Новости, 30.07.2022
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:44
2022-07-30T10:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - заявил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что работы уже вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время."Сейчас меняем покрытие на трех заключительных участках - Тверском бульваре, площади Пречистенских ворот и в Соймоновском проезде. Такой ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль, в результате которой возникает колейность, она может негативно повлиять на дорожную безопасность", - рассказал Бирюков.Он добавил, что работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
10:44 30.07.2022
 
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна

Заммэра Бирюков: на Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна

© Fotolia / vvoe Покровский бульвар
Покровский бульвар - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Fotolia / vvoe
Покровский бульвар. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - заявил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что работы уже вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время.
"Сейчас меняем покрытие на трех заключительных участках - Тверском бульваре, площади Пречистенских ворот и в Соймоновском проезде. Такой ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль, в результате которой возникает колейность, она может негативно повлиять на дорожную безопасность", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:23
На юге Москвы завершили ремонт Покровского путепровода
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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