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На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна - РИА Новости, 30.07.2022
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:44
2022-07-30T10:44
2022-07-30T10:44
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - заявил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что работы уже вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время."Сейчас меняем покрытие на трех заключительных участках - Тверском бульваре, площади Пречистенских ворот и в Соймоновском проезде. Такой ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль, в результате которой возникает колейность, она может негативно повлиять на дорожную безопасность", - рассказал Бирюков.Он добавил, что работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
На Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
Заммэра Бирюков: на Бульварном кольце Москвы обновили 80 процентов дорожного полотна
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Выполнено 80% работ по обновлению дорожного полотна на Бульварном кольце Москвы, сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% от общего объема работ по замене дорожного полотна на Бульварном кольце столицы. Продолжаются масштабные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия ряда участков одной из ключевых центральных магистралей - Бульварного кольца. Всего отремонтируем более 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - заявил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что работы уже вышли на финишную прямую и будут завершены в ближайшее время.
"Сейчас меняем покрытие на трех заключительных участках - Тверском бульваре, площади Пречистенских ворот и в Соймоновском проезде. Такой ремонт необходимо проводить регулярно из-за высокой транспортной нагрузки на магистраль, в результате которой возникает колейность, она может негативно повлиять на дорожную безопасность", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что работы проходят с частичным перекрытием движения и преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.