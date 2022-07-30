https://ria.ru/20220730/donbass-1806094052.html
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за час четыре раз открывали огонь по Донецку, выпустив по городу 24 мины и снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:36
2022-07-30T16:36
2022-07-30T16:36
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раз открывали огонь по Донецку, выпустив по городу 24 мины и снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство зафиксировало обстрелы Донецка в 14.40, 14.50, 15.25 и 15.37. Под удар попали Киевский, Петровский и Кировский районы города. Украинские войска выпустили по столице ДНР 14 снарядов калибром 152 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров.Представительство также зафиксировало обстрелы поселков Новобахмутовка и Александровка. По поселкам выпустили по шесть мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк, выпустив 24 снаряда