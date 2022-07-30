https://ria.ru/20220730/donbass-1806094052.html

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска за час четыре раз открывали огонь по Донецку, выпустив по городу 24 мины и снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:36

2022-07-30T16:36

2022-07-30T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раз открывали огонь по Донецку, выпустив по городу 24 мины и снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство зафиксировало обстрелы Донецка в 14.40, 14.50, 15.25 и 15.37. Под удар попали Киевский, Петровский и Кировский районы города. Украинские войска выпустили по столице ДНР 14 снарядов калибром 152 миллиметра и 10 мин калибром 120 миллиметров.Представительство также зафиксировало обстрелы поселков Новобахмутовка и Александровка. По поселкам выпустили по шесть мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины