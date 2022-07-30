https://ria.ru/20220730/donbass-1806081304.html

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:58

2022-07-30T15:58

2022-07-30T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра ... 14.35 - н.п. Новгородское – н.п. Красный Партизан: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в 5 километрах севернее Ясиноватой и в 30 километра севернее Донецка.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины