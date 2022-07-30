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Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:58
2022-07-30T15:58
2022-07-30T15:58
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра ... 14.35 - н.п. Новгородское – н.п. Красный Партизан: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в 5 километрах севернее Ясиноватой и в 30 километра севернее Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Красный Партизан
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку и поселку Красный Партизан