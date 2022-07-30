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Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donbass-1806060184.html
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:48
2022-07-30T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы Донецка продолжаются. В Киевском районе по адресу: ул. Революционная, 21, 21а (район железнодорожного вокзала) зафиксировано попадание. Ранение получили двое мирных жителей, повреждены два дома", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах Киевского района столицы республики в том числе с применением РСЗО "Ураган", "Град" и тяжелой артиллерии.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220730/donbass-1806056566.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
14:48 30.07.2022
 
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: два мирных жителя Киевского района Донецка получили ранения при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Обстрелы Донецка продолжаются. В Киевском районе по адресу: ул. Революционная, 21, 21а (район железнодорожного вокзала) зафиксировано попадание. Ранение получили двое мирных жителей, повреждены два дома", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах Киевского района столицы республики в том числе с применением РСЗО "Ураган", "Град" и тяжелой артиллерии.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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