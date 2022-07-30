Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: два мирных жителя Киевского района Донецка получили ранения при обстреле ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Обстрелы Донецка продолжаются. В Киевском районе по адресу: ул. Революционная, 21, 21а (район железнодорожного вокзала) зафиксировано попадание. Ранение получили двое мирных жителей, повреждены два дома", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах Киевского района столицы республики в том числе с применением РСЗО "Ураган", "Град" и тяжелой артиллерии.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.