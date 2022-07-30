https://ria.ru/20220730/donbass-1806060184.html

Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022

Два жителя Донецка получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:48

2022-07-30T14:48

2022-07-30T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы Донецка продолжаются. В Киевском районе по адресу: ул. Революционная, 21, 21а (район железнодорожного вокзала) зафиксировано попадание. Ранение получили двое мирных жителей, повреждены два дома", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщало об обстрелах Киевского района столицы республики в том числе с применением РСЗО "Ураган", "Град" и тяжелой артиллерии.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220730/donbass-1806056566.html

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика