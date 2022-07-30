https://ria.ru/20220730/donbass-1806056566.html

ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"

ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток" - РИА Новости, 30.07.2022

ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"

Украинские войска в 12.39 обстреляли Донецк, выпущена ракета из "Урагана", оснащенная противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:26

2022-07-30T14:26

2022-07-30T14:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.39 обстреляли Донецк, выпущена ракета из "Урагана", оснащенная противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенная противопехотными минами ПФМ-1С "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что Петровский район Донецка был обстрелян в 13.17 тремя снарядами калибром 152 мм. По информации представительства, шестью снарядами этого же калибра обстреляли Куйбышевский район города в 13.20.Советские мины ПФМ-1С малозаметны на местности и взрываются в момент наступания на датчик цели, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги. Эти мины могут взорваться самопроизвольно, в том числе от нагревания солнечными лучами.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс