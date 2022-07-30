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ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток" - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donbass-1806056566.html
ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"
ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток" - РИА Новости, 30.07.2022
ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"
Украинские войска в 12.39 обстреляли Донецк, выпущена ракета из "Урагана", оснащенная противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:26
2022-07-30T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.39 обстреляли Донецк, выпущена ракета из "Урагана", оснащенная противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенная противопехотными минами ПФМ-1С "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что Петровский район Донецка был обстрелян в 13.17 тремя снарядами калибром 152 мм. По информации представительства, шестью снарядами этого же калибра обстреляли Куйбышевский район города в 13.20.Советские мины ПФМ-1С малозаметны на местности и взрываются в момент наступания на датчик цели, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги. Эти мины могут взорваться самопроизвольно, в том числе от нагревания солнечными лучами.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
14:26 30.07.2022 (обновлено: 14:35 30.07.2022)
 
ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку ракету из "Урагана" с минами "Лепесток"

© Фото : ДНР ОнлайнПротивопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия в Донецке
Противопехотные мины ПМФ-1 Лепесток нажимного действия в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.39 обстреляли Донецк, выпущена ракета из "Урагана", оснащенная противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенная противопехотными минами ПФМ-1С "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также отмечается, что Петровский район Донецка был обстрелян в 13.17 тремя снарядами калибром 152 мм. По информации представительства, шестью снарядами этого же калибра обстреляли Куйбышевский район города в 13.20.
Советские мины ПФМ-1С малозаметны на местности и взрываются в момент наступания на датчик цели, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги. Эти мины могут взорваться самопроизвольно, в том числе от нагревания солнечными лучами.
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