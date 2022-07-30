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Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили 18 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по четырем населенным пунктам ДНР, включая Донецк, сообщили в представительстве РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:20
2022-07-30T13:20
2022-07-30T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 18 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по четырем населенным пунктам ДНР, включая Донецк, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Согласно сообщению, по Куйбышевскому району Донецка выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, а по Пантелеймоновке - шесть снарядов того же калибра. Кроме того, по Гольмовскому украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, а по Зайцево - шесть снарядов того же калибра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:47 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:04 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 12:07 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 12:15 - н.п. Курдюмовка – н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта ДНР
ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 18 снарядов по четырем населенным пунктам республики