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Украинские войска выпустили по Донецку четыре ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по Донецку четыре ракеты из "Урагана"
Украинские войска выпустили по Донецку четыре ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку четыре ракеты из "Урагана"
Украинские войска в 11.45 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:53
2022-07-30T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."11.45 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Вольное (в 10.12 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра), Новобахмутовка (в 11.10 выпущено пять мин калибром 120 миллиметров), Макеевка (в 11.50 в направлении Червоногвардейского района выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра), сообщили в представительстве.В направлении населенного пункта Гольмовский в 11.47 выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донбасс
12:53 30.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку четыре ракеты из "Урагана"

ДНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из "Урагана" по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"11.45 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Вольное (в 10.12 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра), Новобахмутовка (в 11.10 выпущено пять мин калибром 120 миллиметров), Макеевка (в 11.50 в направлении Червоногвардейского района выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра), сообщили в представительстве.
В направлении населенного пункта Гольмовский в 11.47 выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", отмечается в сообщении.
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