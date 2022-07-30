https://ria.ru/20220730/donbass-1806041046.html
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:08
2022-07-30T12:08
2022-07-30T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: ... 11.38 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Минеральное в 11.25. По населенному пункту выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
ясиноватая
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ за семь минут выпустили 11 снарядов по Донецку и Ясиноватой