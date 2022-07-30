https://ria.ru/20220730/donbass-1806041046.html

Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T12:08

2022-07-30T12:08

2022-07-30T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: ... 11.38 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Минеральное в 11.25. По населенному пункту выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины