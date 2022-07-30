Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donbass-1806041046.html
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T12:08
2022-07-30T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: ... 11.38 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Минеральное в 11.25. По населенному пункту выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
ясиноватая
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
12:08 30.07.2022
 
Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ за семь минут выпустили 11 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за семь минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: ... 11.38 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Представительство также зафиксировало обстрел поселка Минеральное в 11.25. По населенному пункту выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала