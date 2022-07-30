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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра
Украинские войска за 35 минут обстреляли Донецк из РСЗО "Град" и артиллерии "натовского" калибра, выпустив по Куйбышевскому району пять ракет и пять снарядов... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:32
2022-07-30T11:32
2022-07-30T11:32
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли Донецк из РСЗО "Град" и артиллерии "натовского" калибра, выпустив по Куйбышевскому району пять ракет и пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущена пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 10.55 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), авдеевка, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из "Града" и пять снарядов натовского калибра