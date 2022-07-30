https://ria.ru/20220730/donbass-1806037339.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и гаубиц натовского калибра

Украинские войска за 35 минут обстреляли Донецк из РСЗО "Град" и артиллерии "натовского" калибра, выпустив по Куйбышевскому району пять ракет и пять снарядов... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:32

2022-07-30T11:32

2022-07-30T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

авдеевка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли Донецк из РСЗО "Град" и артиллерии "натовского" калибра, выпустив по Куйбышевскому району пять ракет и пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущена пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"... 10.55 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

авдеевка

донбасс

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), авдеевка, вооруженные силы украины, донбасс