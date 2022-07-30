https://ria.ru/20220730/donbass-1806036275.html

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив 18 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:14

2022-07-30T11:14

2022-07-30T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив 18 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.55 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 10.02 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 10.10 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины