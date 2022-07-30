https://ria.ru/20220730/donbass-1806036275.html
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив 18 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:14
2022-07-30T11:14
2022-07-30T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив 18 снарядов калибром 122, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.55 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 10.02 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 10.10 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский