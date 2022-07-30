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Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" Червоногвардейский район Макеевки в ДНР, применив один реактивный снаряд 9М27К3, сообщило представительство... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:07

2022-07-30T11:07

2022-07-30T11:07

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" Червоногвардейский район Макеевки в ДНР, применив один реактивный снаряд 9М27К3, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.02 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена одна ракета 9М27К3 (оснащенного противопехотными минами ПФМ-1С "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр