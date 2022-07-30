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Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:10

2022-07-30T10:10

2022-07-30T10:11

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.36 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 9.44 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, ситуация в днр и лнр