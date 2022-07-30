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Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donbass-1806030083.html
Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:10
2022-07-30T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.36 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 9.44 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), донбасс, ситуация в днр и лнр
10:10 30.07.2022 (обновлено: 10:11 30.07.2022)
 
Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска за 19 минут выпустили по Донецку 17 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за 19 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.36 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 9.44 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 9.55 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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