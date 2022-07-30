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Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
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Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР
Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР
Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ освободили 262 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:50
2022-07-30T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ освободили 262 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Накануне сообщалось об освобождении 258 населенных пунктов."По состоянию на 30 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:50 30.07.2022
 
Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР

Штаб обороны ДНР: союзные войска освободили 262 населенных пункта на территории республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ освободили 262 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Накануне сообщалось об освобождении 258 населенных пунктов.
"По состоянию на 30 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик", - говорится в сообщении.
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