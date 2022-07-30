https://ria.ru/20220730/donbass-1806027215.html

Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР

Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Союзные войска освободили 262 населенных пункта в ДНР

Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ освободили 262 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:50

2022-07-30T09:50

2022-07-30T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843292_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_2be8bed0f538cb7db74c00aa61670669.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ освободили 262 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Накануне сообщалось об освобождении 258 населенных пунктов."По состоянию на 30 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф