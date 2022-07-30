https://ria.ru/20220730/donbass-1806025177.html

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:25

2022-07-30T09:25

2022-07-30T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

старомихайловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 632 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели восьми гражданских лиц в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток (парень) 2007 г.р., в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новоселовке третьей", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 55 домостроений в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

горловка

старомихайловка

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины