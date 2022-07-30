Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР
Прредставительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 632 единицы боеприпасов
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 632 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели восьми гражданских лиц в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток (парень) 2007 г.р., в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новоселовке третьей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 55 домостроений в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.