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Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/donbass-1806025177.html
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:25
2022-07-30T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 632 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели восьми гражданских лиц в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток (парень) 2007 г.р., в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новоселовке третьей", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 55 домостроений в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
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донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины
09:25 30.07.2022
 
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли ДНР

Прредставительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 632 единицы боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 632 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… Выпустив 632 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели восьми гражданских лиц в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. подросток (парень) 2007 г.р., в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Новоселовке третьей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 55 домостроений в Донецке, Александровке и Старомихайловке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
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