08:47 30.07.2022 (обновлено: 08:49 30.07.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский и Киевский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Донецк - по Петровскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, по Киевскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, по Куйбышевскому - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.02 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 8.05 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 8.10 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.