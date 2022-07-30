https://ria.ru/20220730/donbass-1806022142.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли утром Донецк - по Петровскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, по Киевскому - четыре снаряда калибром 152... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:47

2022-07-30T08:47

2022-07-30T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Донецк - по Петровскому району выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, по Киевскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, по Куйбышевскому - шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 8.02 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 8.05 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 8.10 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины