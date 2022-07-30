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В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:11
2022-07-30T08:11
2022-07-30T08:13
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 29 июля до 08.00 30 июля, в результате обстрелов (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли восемь человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины
08:11 30.07.2022 (обновлено: 08:13 30.07.2022)
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
Штаб обороны: в ДНР восемь человек и 15 получили ранения за сутки после обстрелов ВСУ