https://ria.ru/20220730/donbass-1806019960.html

В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022

В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:11

2022-07-30T08:11

2022-07-30T08:13

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 29 июля до 08.00 30 июля, в результате обстрелов (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли восемь человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины