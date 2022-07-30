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В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.07.2022
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:11
2022-07-30T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 29 июля до 08.00 30 июля, в результате обстрелов (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли восемь человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины
08:11 30.07.2022 (обновлено: 08:13 30.07.2022)
 
В ДНР воcемь человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

Штаб обороны: в ДНР восемь человек и 15 получили ранения за сутки после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела украинскими войсками
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Восемь человек погибли, 15 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 29 июля до 08.00 30 июля, в результате обстрелов (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли восемь человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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