https://ria.ru/20220730/chita-1806020265.html

В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов

В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов - РИА Новости, 30.07.2022

В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов

Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:22

2022-07-30T08:22

2022-07-30T08:33

происшествия

чита

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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноимённой реки. Были эвакуированы маломобильные граждане. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад."Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу после спада воды", - процитировали в Telegram-канале Сапожникова.Уточняется, что на городских реках продолжается берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом.

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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке 2022-07-30T08:22 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, видео