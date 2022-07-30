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В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов
В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов - РИА Новости, 30.07.2022
В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов
Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:22
2022-07-30T08:22
2022-07-30T08:33
происшествия
чита
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноимённой реки. Были эвакуированы маломобильные граждане. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад."Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу после спада воды", - процитировали в Telegram-канале Сапожникова.Уточняется, что на городских реках продолжается берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом.
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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья
Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке
2022-07-30T08:22
true
PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, видео
08:22 30.07.2022 (обновлено: 08:33 30.07.2022)
В Чите из-за паводка подтоплены более тысячи участков и около 600 домов
Мэр Сапожников: 1049 участков и 559 жилых и дачных домов подтоплены в Чите из-за паводка
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости.
Более 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов оказались подтоплены из-за паводка в Чите, сообщил
руководитель администрации города Александр Сапожников.
В Чите объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов одноимённой реки. Были эвакуированы маломобильные граждане. Уровень воды в реках поднимался со скоростью 20 сантиметров за два часа. Сейчас вода пошла на спад.
"Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу после спада воды", - процитировали в Telegram-канале Сапожникова.
Уточняется, что на городских реках продолжается берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом.