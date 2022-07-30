https://ria.ru/20220730/artilleriya-1806037846.html
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям - РИА Новости, 30.07.2022
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям
Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:39
2022-07-30T11:39
2022-07-30T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск.В видеоролике демонстрируется работа расчета 100-мм орудия "Рапира" - бойцы народной милиции ДНР заряжают пушку и производят залпы. Параллельно показывается результат их работы - украинские военные цели поражаются под мостом."Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта", - рассказал в видео Минобороны РФ и.о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко.В военном ведомстве отметили, что сам Колесниченко родом из Донбасса, в народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.
https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям
Минобороны показало точную работу орудия "Рапира" артиллеристов ДНР по украинским позициям