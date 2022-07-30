https://ria.ru/20220730/artilleriya-1806037846.html

Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям

Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям - РИА Новости, 30.07.2022

Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям

Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T11:39

2022-07-30T11:39

2022-07-30T11:39

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск.В видеоролике демонстрируется работа расчета 100-мм орудия "Рапира" - бойцы народной милиции ДНР заряжают пушку и производят залпы. Параллельно показывается результат их работы - украинские военные цели поражаются под мостом."Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта", - рассказал в видео Минобороны РФ и.о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко.В военном ведомстве отметили, что сам Колесниченко родом из Донбасса, в народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.

https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)