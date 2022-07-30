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Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/artilleriya-1806037846.html
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям - РИА Новости, 30.07.2022
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям
Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T11:39
2022-07-30T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск.В видеоролике демонстрируется работа расчета 100-мм орудия "Рапира" - бойцы народной милиции ДНР заряжают пушку и производят залпы. Параллельно показывается результат их работы - украинские военные цели поражаются под мостом."Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта", - рассказал в видео Минобороны РФ и.о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко.В военном ведомстве отметили, что сам Колесниченко родом из Донбасса, в народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.
https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html
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безопасность, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:39 30.07.2022
 
Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям

Минобороны показало точную работу орудия "Рапира" артиллеристов ДНР по украинским позициям

© РИА Новости / Виктор АнтонюкАртиллеристы ДНР на позиции в Донецкой области
Артиллеристы ДНР на позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Артиллеристы ДНР на позиции в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России показало в субботу кадры точной работы артиллерии ДНР по позициям украинских войск.
В видеоролике демонстрируется работа расчета 100-мм орудия "Рапира" - бойцы народной милиции ДНР заряжают пушку и производят залпы. Параллельно показывается результат их работы - украинские военные цели поражаются под мостом.
"Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта", - рассказал в видео Минобороны РФ и.о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко.
В военном ведомстве отметили, что сам Колесниченко родом из Донбасса, в народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.
Работа спецназа в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 10:41Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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