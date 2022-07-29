16:22 29.07.2022 (обновлено: 17:59 29.07.2022)
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск
СБУ объявила в международный розыск журналистов Сергейцева и Гаспаряна
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева. Они объявлены в международный розыск и теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", — сообщается в Telegram-канале службы.
Спикер отметил, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.
Канада 8 июля расширила ограничительные меры в отношении России, распространив ограничения на 29 журналистов и 15 организаций из России, включая агентство Sputnik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства. В санкционный список ЕС были также включены Сергейцев и еще двое колумнистов сайта РИА Новости — Петр Акопов и Виктория Никифорова.