Рейтинг@Mail.ru
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/zhurnalisty-1805905205.html
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2022
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск
СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:22
2022-07-29T17:59
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
евросоюз
армен гаспарян
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева. Они объявлены в международный розыск и теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", — сообщается в Telegram-канале службы. Спикер отметил, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.Канада 8 июля расширила ограничительные меры в отношении России, распространив ограничения на 29 журналистов и 15 организаций из России, включая агентство Sputnik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства. В санкционный список ЕС были также включены Сергейцев и еще двое колумнистов сайта РИА Новости — Петр Акопов и Виктория Никифорова.
https://ria.ru/20220618/sputnik-1796498837.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, евросоюз, армен гаспарян, санкции в отношении россии
16:22 29.07.2022 (обновлено: 17:59 29.07.2022)
 
Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск

СБУ объявила в международный розыск журналистов Сергейцева и Гаспаряна

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева. Они объявлены в международный розыск и теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", — сообщается в Telegram-канале службы.
Спикер отметил, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.
Канада 8 июля расширила ограничительные меры в отношении России, распространив ограничения на 29 журналистов и 15 организаций из России, включая агентство Sputnik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства. В санкционный список ЕС были также включены Сергейцев и еще двое колумнистов сайта РИА Новости — Петр Акопов и Виктория Никифорова.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 22:12
В Бельгии расследуют использование материала Sputnik на школьном экзамене
 
В миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзАрмен ГаспарянСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала