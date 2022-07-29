https://ria.ru/20220729/zhurnalisty-1805905205.html

Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск

Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2022

Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск

СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:22

2022-07-29T16:22

2022-07-29T17:59

в мире

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россия

служба безопасности украины

евросоюз

армен гаспарян

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. СБУ объявила внештатного автора сайта РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева. Они объявлены в международный розыск и теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", — сообщается в Telegram-канале службы. Спикер отметил, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.Канада 8 июля расширила ограничительные меры в отношении России, распространив ограничения на 29 журналистов и 15 организаций из России, включая агентство Sputnik и телеканал RT, а также ряд других СМИ, говорится в заявлении правительства. В санкционный список ЕС были также включены Сергейцев и еще двое колумнистов сайта РИА Новости — Петр Акопов и Виктория Никифорова.

https://ria.ru/20220618/sputnik-1796498837.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, евросоюз, армен гаспарян, санкции в отношении россии