https://ria.ru/20220729/zaytsy-1806689699.html

Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО

Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 02.08.2022

Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО

Специалисты выпустили 30 зайцев-беляков на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил замруководителя столичного... РИА Новости, 02.08.2022

2022-07-29T17:38

2022-07-29T17:38

2022-08-02T15:14

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты выпустили 30 зайцев-беляков на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев."На природных территориях ТиНАО мы выпустили 30 особей зайца-беляка. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы. Как будут чувствовать себя здесь животные, нам расскажут фотоловушки и учеты. Всего в рамках работ по восстановлению биоразнообразия в Москве заложены мероприятия по выпуску в естественную среду обитания более 100 особей зайца-русака и зайца-беляка", - рассказал Алексеев, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Кроме того, добавляется, что специалисты тщательно выбирают подходящие для животных биотопы. Рядом обязательно должна быть вода, зайцев выпускают в тенистых местах, чтобы в жару они не оказались на открытом пространстве, став легкой добычей для хищников или жертвой жары. Уточняется, что животных привозят на место в больших переносках.В пресс-службе отметили, что все зайцы были выращены и выкормлены по особой технологии, поэтому животные смогут продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, тинао, москва