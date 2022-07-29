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Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 02.08.2022
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Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО
Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 02.08.2022
Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО
Специалисты выпустили 30 зайцев-беляков на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил замруководителя столичного... РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-29T17:38
2022-08-02T15:14
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты выпустили 30 зайцев-беляков на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев."На природных территориях ТиНАО мы выпустили 30 особей зайца-беляка. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы. Как будут чувствовать себя здесь животные, нам расскажут фотоловушки и учеты. Всего в рамках работ по восстановлению биоразнообразия в Москве заложены мероприятия по выпуску в естественную среду обитания более 100 особей зайца-русака и зайца-беляка", - рассказал Алексеев, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Кроме того, добавляется, что специалисты тщательно выбирают подходящие для животных биотопы. Рядом обязательно должна быть вода, зайцев выпускают в тенистых местах, чтобы в жару они не оказались на открытом пространстве, став легкой добычей для хищников или жертвой жары. Уточняется, что животных привозят на место в больших переносках.В пресс-службе отметили, что все зайцы были выращены и выкормлены по особой технологии, поэтому животные смогут продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.
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городское хозяйство москвы, общество, тинао, москва
17:38 29.07.2022 (обновлено: 15:14 02.08.2022)
 

Тридцать зайцев-беляков выпустили на природных территориях ТиНАО

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО
Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты выпустили 30 зайцев-беляков на природные территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев.
"На природных территориях ТиНАО мы выпустили 30 особей зайца-беляка. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы. Как будут чувствовать себя здесь животные, нам расскажут фотоловушки и учеты. Всего в рамках работ по восстановлению биоразнообразия в Москве заложены мероприятия по выпуску в естественную среду обитания более 100 особей зайца-русака и зайца-беляка", - рассказал Алексеев, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Кроме того, добавляется, что специалисты тщательно выбирают подходящие для животных биотопы. Рядом обязательно должна быть вода, зайцев выпускают в тенистых местах, чтобы в жару они не оказались на открытом пространстве, став легкой добычей для хищников или жертвой жары. Уточняется, что животных привозят на место в больших переносках.
В пресс-службе отметили, что все зайцы были выращены и выкормлены по особой технологии, поэтому животные смогут продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.
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