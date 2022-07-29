https://ria.ru/20220729/vory-1805801361.html
В АТОР назвали главную напасть этого туристического сезона в Италии
В АТОР назвали главную напасть этого туристического сезона в Италии - РИА Новости, 29.07.2022
В АТОР назвали главную напасть этого туристического сезона в Италии
Кражи дорогих часов стали главной напастью туристической Италии этим летом, жертвами грабителей оказываются актеры, спортсмены, бизнесмены и обычные... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:36
2022-07-29T18:36
2022-07-29T18:36
туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Кражи дорогих часов стали главной напастью туристической Италии этим летом, жертвами грабителей оказываются актеры, спортсмены, бизнесмены и обычные путешественники, сообщает АТОР. Например, в июне злоумышленникам на скутерах удалось через открытое окно такси снять с руки актера Даниэля Отоя часы стоимостью больше двух миллионов рублей.Этот метод — выследить, догнать и быстро уехать — один из самых распространенных, говорят эксперты. Но есть и другие, о которых стоит знать. Кто-то нападает на отдыхающих сзади, сбивая с ног, и, пока жертвы приходят в себя, срывает с их запястий часы. Другой вариант: незнакомец подходит с туристической картой в руках, просит подсказать дорогу и в этот момент незаметно крадет деньги или аксессуары.Еще одна уловка — объятия, чаще всего ее применяют к пожилым. Злоумышленники притворяются старыми знакомыми, обнимают и одновременно снимают часы.Помимо дорогих аксессуаров, можно лишиться и смартфона, предупреждают в АТОР. В Неаполе туристка из Швеции так осталась без айфона: его вырвали из рук, когда она вела прямую трансляцию для своих подписчиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, неаполь, швеция, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, италия, туристы
В АТОР назвали главную напасть этого туристического сезона в Италии
АТОР: кражи дорогих часов стали главной напастью этого туристического сезона в Италии
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Кражи дорогих часов стали главной напастью туристической Италии этим летом, жертвами грабителей оказываются актеры, спортсмены, бизнесмены и обычные путешественники, сообщает
АТОР.
Например, в июне злоумышленникам на скутерах удалось через открытое окно такси снять с руки актера Даниэля Отоя часы стоимостью больше двух миллионов рублей.
Этот метод — выследить, догнать и быстро уехать — один из самых распространенных, говорят эксперты. Но есть и другие, о которых стоит знать. Кто-то нападает на отдыхающих сзади, сбивая с ног, и, пока жертвы приходят в себя, срывает с их запястий часы. Другой вариант: незнакомец подходит с туристической картой в руках, просит подсказать дорогу и в этот момент незаметно крадет деньги или аксессуары.
Еще одна уловка — объятия, чаще всего ее применяют к пожилым. Злоумышленники притворяются старыми знакомыми, обнимают и одновременно снимают часы.
Помимо дорогих аксессуаров, можно лишиться и смартфона, предупреждают в АТОР. В Неаполе туристка из Швеции так осталась без айфона: его вырвали из рук, когда она вела прямую трансляцию для своих подписчиков.