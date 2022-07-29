https://ria.ru/20220729/vengriya-1805770072.html

Венгрия намерена докупить газ у России

Венгрия намерена докупить газ у России - РИА Новости, 29.07.2022

Венгрия намерена докупить газ у России

Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:39

2022-07-29T09:39

2022-07-29T11:52

экономика

венгрия

россия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газ в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке", — сказал он.Орбан также отметил, что санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить. В противном случае, полагает венгерский премьер, следует ожидать военной экономики во всей Европе.Новая стратегия, по его мнению, должна заключаться в стремлении к мирным переговорам, а вести их с Россией должны США, поскольку именно они финансируют конфликт.В конце сентября прошлого года Будапешт и Москва подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. На прошлой неделе в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который обсудил с вице-премьером Александром Новаком дополнительные закупки газа и сотрудничество в атомной энергетике.

https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, россия, виктор орбан