09:39 29.07.2022 (обновлено: 11:52 29.07.2022)
Венгрия намерена докупить газ у России
Орбан: Венгрия рассчитывает купить дополнительно 700 миллионов кубометров газа у России
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газ в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке", — сказал он.
"Санкции и поставка оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами", — добавил он.
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В конце сентября прошлого года Будапешт и Москва подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
На прошлой неделе в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который обсудил с вице-премьером Александром Новаком дополнительные закупки газа и сотрудничество в атомной энергетике.
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