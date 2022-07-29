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Венгрия намерена докупить газ у России - РИА Новости, 29.07.2022
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Венгрия намерена докупить газ у России
Венгрия намерена докупить газ у России - РИА Новости, 29.07.2022
Венгрия намерена докупить газ у России
Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:39
2022-07-29T11:52
экономика
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газ в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке", — сказал он.Орбан также отметил, что санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить. В противном случае, полагает венгерский премьер, следует ожидать военной экономики во всей Европе.Новая стратегия, по его мнению, должна заключаться в стремлении к мирным переговорам, а вести их с Россией должны США, поскольку именно они финансируют конфликт.В конце сентября прошлого года Будапешт и Москва подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. На прошлой неделе в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который обсудил с вице-премьером Александром Новаком дополнительные закупки газа и сотрудничество в атомной энергетике.
https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
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экономика, венгрия, россия, виктор орбан
09:39 29.07.2022 (обновлено: 11:52 29.07.2022)
 
Венгрия намерена докупить газ у России

Орбан: Венгрия рассчитывает купить дополнительно 700 миллионов кубометров газа у России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Венгрия рассчитывает дополнительно закупить у России 700 миллионов кубометров газа, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газ в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке", — сказал он.
Орбан также отметил, что санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить. В противном случае, полагает венгерский премьер, следует ожидать военной экономики во всей Европе.
"Санкции и поставка оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами", — добавил он.
Новая стратегия, по его мнению, должна заключаться в стремлении к мирным переговорам, а вести их с Россией должны США, поскольку именно они финансируют конфликт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Брюсселе, 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 08:00
Европа еще пожалеет, что не понимала по-венгерски
В конце сентября прошлого года Будапешт и Москва подписали контракт, который предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
Тем не менее в середине июля на фоне значительного роста цен на электричество и газ в Европе, правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Пакет включает семь мер: увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
На прошлой неделе в Москву приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который обсудил с вице-премьером Александром Новаком дополнительные закупки газа и сотрудничество в атомной энергетике.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 08:00
Европа вручила России супероружие против себя
 
ЭкономикаВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
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