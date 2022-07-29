https://ria.ru/20220729/ukraina-1805802528.html

Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР

Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили одну установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:30

2022-07-29T11:30

2022-07-29T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/22/1558382204_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_ac3984858d7bc9baebc43a0fe38c6f41.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили одну установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)