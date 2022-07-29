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Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805802528.html
Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР
Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили одну установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:30
2022-07-29T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили одну установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:30 29.07.2022 (обновлено: 12:50 29.07.2022)
 
Российская авиация и артиллерия поразили ракетную установку "Точка-У" в ДНР

Российская авиация и артиллерия поразили украинскую ракетную установку "Точка-У" в ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские комплексы "Точка-У" в Киеве
Украинские комплексы Точка-У в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские комплексы "Точка-У" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили одну установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах", - говорится в сообщении.
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