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В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/ukraina-1805800586.html
В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно
В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно - РИА Новости, 29.07.2022
В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:25
2022-07-29T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие технологий, из-за которых украинские военные "стреляют вслепую".Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.Военный эксперт, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Сергей Переверзев заявлял РИА Новости, что число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, рсзо himars
11:25 29.07.2022
 
В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно

Советник главы МВД Украины Геращенко: передачи HIMARS недостаточно, ВСУ стреляют вслепую

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие технологий, из-за которых украинские военные "стреляют вслепую".
"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - заявил Геращенко в интервью изданию Newsweek.
Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.
Военный эксперт, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Сергей Переверзев заявлял РИА Новости, что число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
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