https://ria.ru/20220729/ukraina-1805800586.html

В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно

В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно - РИА Новости, 29.07.2022

В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:25

2022-07-29T11:25

2022-07-29T11:25

специальная военная операция на украине

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рсзо himars

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие технологий, из-за которых украинские военные "стреляют вслепую".Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.Военный эксперт, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Сергей Переверзев заявлял РИА Новости, что число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, рсзо himars