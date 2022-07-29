В МВД Украины заявили, что передачи HIMARS ВСУ недостаточно
Советник главы МВД Украины Геращенко: передачи HIMARS недостаточно, ВСУ стреляют вслепую
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что передаваемые Киеву американские РСЗО HIMARS - это "хороший первый шаг", но посетовал на отсутствие технологий, из-за которых украинские военные "стреляют вслепую".
"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - заявил Геращенко в интервью изданию Newsweek.
Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев бьет из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и не дать спокойно готовиться к референдуму.
Военный эксперт, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Сергей Переверзев заявлял РИА Новости, что число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У".