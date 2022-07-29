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Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки - РИА Новости, 04.08.2022
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Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки - РИА Новости, 04.08.2022
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-07-29T13:01
2022-08-04T14:18
пермский край
общество
жилье
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ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Проект закона о предоставлении земли медикам и учителям внесён в краевой парламент и будет рассмотрен в первом чтении на заседании в августе. Если правовой акт примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.Уточняется, что земельные участки планируется давать однократно по заявлению и только в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. При этом получатель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Пермском крае, не иметь своего жилья в муниципальном образовании, где собирается встать на учёт для получения льготы, а также проработать не менее полугода в организации в этом населенном пункте. Минимальный размер участка будет составлять 0,10 гектара, а максимальный определят органы местного самоуправления.По словам председателя регионального законодательного собрания Валерия Сухих, мера позволит продвинуться вперёд в решении вопроса с нехваткой квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и образования в территориях Пермского края.Глава краевого минздрава Анастасия Крутень неоднократно говорила о дефиците медработников, в том числе врачей скорой помощи, в пермских городах и посёлках.
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пермский край, общество, жилье
13:01 29.07.2022 (обновлено: 14:18 04.08.2022)
 

Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКняже-Владимирская церковь в селе Полозово Пермского края
Княже-Владимирская церковь в селе Полозово Пермского края - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Проект закона о предоставлении земли медикам и учителям внесён в краевой парламент и будет рассмотрен в первом чтении на заседании в августе. Если правовой акт примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.
"Медицинские работники и учителя, работающие в малых населенных пунктах Прикамья, смогут получить бесплатно земельный участок под жилищное строительство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что земельные участки планируется давать однократно по заявлению и только в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. При этом получатель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Пермском крае, не иметь своего жилья в муниципальном образовании, где собирается встать на учёт для получения льготы, а также проработать не менее полугода в организации в этом населенном пункте. Минимальный размер участка будет составлять 0,10 гектара, а максимальный определят органы местного самоуправления.
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По словам председателя регионального законодательного собрания Валерия Сухих, мера позволит продвинуться вперёд в решении вопроса с нехваткой квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и образования в территориях Пермского края.
Глава краевого минздрава Анастасия Крутень неоднократно говорила о дефиците медработников, в том числе врачей скорой помощи, в пермских городах и посёлках.
 
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