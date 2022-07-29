https://ria.ru/20220729/uchastki-1807221616.html
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки - РИА Новости, 04.08.2022
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки
Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-07-29T13:01
2022-07-29T13:01
2022-08-04T14:18
пермский край
общество
жилье
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ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Проект закона о предоставлении земли медикам и учителям внесён в краевой парламент и будет рассмотрен в первом чтении на заседании в августе. Если правовой акт примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.Уточняется, что земельные участки планируется давать однократно по заявлению и только в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. При этом получатель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Пермском крае, не иметь своего жилья в муниципальном образовании, где собирается встать на учёт для получения льготы, а также проработать не менее полугода в организации в этом населенном пункте. Минимальный размер участка будет составлять 0,10 гектара, а максимальный определят органы местного самоуправления.По словам председателя регионального законодательного собрания Валерия Сухих, мера позволит продвинуться вперёд в решении вопроса с нехваткой квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и образования в территориях Пермского края.Глава краевого минздрава Анастасия Крутень неоднократно говорила о дефиците медработников, в том числе врачей скорой помощи, в пермских городах и посёлках.
https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741853865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, общество, жилье
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Врачи и учителя в Пермском крае смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Проект закона о предоставлении земли медикам и учителям внесён в краевой парламент и будет рассмотрен в первом чтении на заседании в августе. Если правовой акт примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.
"Медицинские работники и учителя, работающие в малых населенных пунктах Прикамья, смогут получить бесплатно земельный участок под жилищное строительство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что земельные участки планируется давать однократно по заявлению и только в населённых пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. При этом получатель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Пермском крае
, не иметь своего жилья в муниципальном образовании, где собирается встать на учёт для получения льготы, а также проработать не менее полугода в организации в этом населенном пункте. Минимальный размер участка будет составлять 0,10 гектара, а максимальный определят органы местного самоуправления.
По словам председателя регионального законодательного собрания Валерия Сухих, мера позволит продвинуться вперёд в решении вопроса с нехваткой квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и образования в территориях Пермского края.
Глава краевого минздрава Анастасия Крутень неоднократно говорила о дефиците медработников, в том числе врачей скорой помощи, в пермских городах и посёлках.