https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805797051.html

В Турции заявили, что не обсуждают сотрудничество с Россией по выпуску БПЛА

В Турции заявили, что не обсуждают сотрудничество с Россией по выпуску БПЛА - РИА Новости, 29.07.2022

В Турции заявили, что не обсуждают сотрудничество с Россией по выпуску БПЛА

Тема сотрудничества с Россией в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пока не находится в повестке дня турецкой оборонной промышленности, заявил РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:14

2022-07-29T11:14

2022-07-29T11:17

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Тема сотрудничества с Россией в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пока не находится в повестке дня турецкой оборонной промышленности, заявил глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир.Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня и наверняка будет обсуждаться на предстоящей встрече президентов в Сочи."Я не могу сказать, что это возможно, так как в нашу повестку (по этой теме) ничего не попало и начало работать. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики. Мы работаем над технической стороной вопроса", - приводит слова Демира газета Hürriyet.

https://ria.ru/20220726/bayraktary-1804923682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия