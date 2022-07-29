https://ria.ru/20220729/trass-1805744129.html
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - РИА Новости, 29.07.2022
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:46
2022-07-29T02:46
2022-07-29T02:47
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.В колонке для газеты Times он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера. По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220728/sunak-1805736309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания
02:46 29.07.2022 (обновлено: 02:47 29.07.2022)
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Британии Бен Уоллес поддержал кандидатуру Лиз Трасс на пост премьера
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.
В колонке для газеты Times он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера. По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".
"Я сидел рядом с ней на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она всегда стоит на своем", - добавил Уоллес.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс
и экс-глава минфина Риши Сунак
.
Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Премьер Британии Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы
и США
Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.