https://ria.ru/20220729/trass-1805744129.html

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - РИА Новости, 29.07.2022

Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:46

2022-07-29T02:46

2022-07-29T02:47

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.В колонке для газеты Times он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера. По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220728/sunak-1805736309.html

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в мире, лиз трасс, великобритания