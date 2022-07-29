Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/trass-1805744129.html
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера - РИА Новости, 29.07.2022
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:46
2022-07-29T02:47
в мире
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_441b78315c15ab2cedd1d195ed2730dd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.В колонке для газеты Times он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера. По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220728/sunak-1805736309.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dc7b2bfcf30e347d0c48be57f6ec1b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, великобритания
02:46 29.07.2022 (обновлено: 02:47 29.07.2022)
 
Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера

Министр обороны Британии Бен Уоллес поддержал кандидатуру Лиз Трасс на пост премьера

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал кандидатуру главы МИД Лиз Трасс на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.
В колонке для газеты Times он назвал Трасс "единственным кандидатом" с достаточным опытом, для того чтобы стать лидером нации с первого дня на посту премьера. По словам главы минобороны, он поддерживает Трасс, поскольку она "прямая и всегда говорит то, что думает".
"Я сидел рядом с ней на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она всегда стоит на своем", - добавил Уоллес.
На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Премьер Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 23:47
Сунак заявил, что не будет подыскивать работу для Джонсона
 
В миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала