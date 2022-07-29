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С начала года в МО подали 124 заявки на открытие передвижных торговых точек

С начала года в МО подали 124 заявки на открытие передвижных торговых точек - РИА Новости, 29.07.2022

С начала года в МО подали 124 заявки на открытие передвижных торговых точек

С начала 2022 года предприниматели из Подмосковья направили 124 заявки на открытие передвижных торговых точек. Такой информацией поделился зампред правительства РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:21

2022-07-29T19:21

2022-07-29T19:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. С начала 2022 года предприниматели из Подмосковья направили 124 заявки на открытие передвижных торговых точек. Такой информацией поделился зампред правительства области Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360".Филимонов подчеркнул, что благодаря объектам нестационарной торговли регион получает больше инвестиционных средств. Теперь заявку на размещение подобной точки можно подать в электронном виде через портал "Госуслуги", что значительно облегчает задачу.Открыть такой бизнес могут малые и средние предприниматели. Они должны предоставить справку об отсутствии задолженностей, а также проект помещения. Заявку рассматривают в течение семи дней.

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московская область (подмосковье)