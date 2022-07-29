Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково" - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220729/stroitelstvo-1805898397.html
Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"
Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково" - РИА Новости, 29.07.2022
Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:05
2022-07-29T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
обманутые дольщики в россии
urban group
жилье
общество
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
константин тимофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805896016_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3cbb0ba303acbe4046fec6335977ee8a.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы областного правительство.Ранее сообщалось, что 12 корпусов ЖК "Лайково" планировалось сдать в эксплуатацию весной 2022 года.Согласно справке пресс-службы правительства, все 12 домов жилого комплекса находятся в высокой степени готовности. В настоящее время ведется остекление, завершается устройство кровли и фасадов, отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и проводится благоустройство.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group.
https://ria.ru/20220728/dom-1805658175.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805896016_10:0:970:720_1920x0_80_0_0_65d579d25dcd1b4dde4e80a6d0511c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), обманутые дольщики в россии, urban group, жилье, общество, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), константин тимофеев, андрей воробьев
16:05 29.07.2022
 

Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис ТрудниковГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК "Лайково"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК Лайково - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис Трудников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК "Лайково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы областного правительство.
Ранее сообщалось, что 12 корпусов ЖК "Лайково" планировалось сдать в эксплуатацию весной 2022 года.
"У нас сегодня большое обращение от жителей, они беспокоятся – успеваем ли мы к концу года, потому что сроки строительства переносились. Мы в партнерстве с Фондом развития территорий делаем все, чтобы в этом году сдать объект", - приводятся слова Воробьева.
Согласно справке пресс-службы правительства, все 12 домов жилого комплекса находятся в высокой степени готовности. В настоящее время ведется остекление, завершается устройство кровли и фасадов, отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и проводится благоустройство.
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group.
Объекты компании Urban Group - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:29Новости Подмосковья
Еще один дом ЖК Urban Group "Митино О2" получил ЗОС
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Обманутые дольщики в РоссииUrban GroupЖильеОбществоФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)Константин ТимофеевАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала