Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис ТрудниковГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК "Лайково"
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис Трудников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в ЖК "Лайково"
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы областного правительство.
Ранее сообщалось, что 12 корпусов ЖК "Лайково" планировалось сдать в эксплуатацию весной 2022 года.
"У нас сегодня большое обращение от жителей, они беспокоятся – успеваем ли мы к концу года, потому что сроки строительства переносились. Мы в партнерстве с Фондом развития территорий делаем все, чтобы в этом году сдать объект", - приводятся слова Воробьева.
Согласно справке пресс-службы правительства, все 12 домов жилого комплекса находятся в высокой степени готовности. В настоящее время ведется остекление, завершается устройство кровли и фасадов, отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и проводится благоустройство.
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group.