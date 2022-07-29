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Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"

Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково" - РИА Новости, 29.07.2022

Губернатор Подмосковья проверил ход работ в ЖК "Лайково"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:05

2022-07-29T16:05

2022-07-29T16:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

обманутые дольщики в россии

urban group

жилье

общество

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

константин тимофеев

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по завершению строительства ЖК "Лайково", обанкротившегося застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы областного правительство.Ранее сообщалось, что 12 корпусов ЖК "Лайково" планировалось сдать в эксплуатацию весной 2022 года.Согласно справке пресс-службы правительства, все 12 домов жилого комплекса находятся в высокой степени готовности. В настоящее время ведется остекление, завершается устройство кровли и фасадов, отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и проводится благоустройство.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group.

https://ria.ru/20220728/dom-1805658175.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), обманутые дольщики в россии, urban group, жилье, общество, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), константин тимофеев, андрей воробьев