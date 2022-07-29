ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска
Минобороны: ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры (улица Гагарина) дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, а в помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов", - сказал он.
Кроме того, в Артёмовске противник оборудовал опорный пункт и склад боеприпасов в здании медицинского колледжа на улице Носакова. По словам Мизинцева, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомили.