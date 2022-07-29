https://ria.ru/20220729/slavyansk-1805996477.html

ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска

ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска - РИА Новости, 29.07.2022

ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска

Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:52

2022-07-29T21:52

2022-07-29T21:52

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_96da7ff0da3ea4ad1b9a9985ca835fdc.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, в Артёмовске противник оборудовал опорный пункт и склад боеприпасов в здании медицинского колледжа на улице Носакова. По словам Мизинцева, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, артемовск, вооруженные силы украины